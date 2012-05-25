Группа Amsterdam основала общественное движение и сняла дебютный клип

Участницы группы «Amsterdam» Рита и Алена после ухода из популярного девичьего коллектива самостоятельно занялись продюсированием своего творчества, которое решили посвятить защите права на любовь. Девушки основали одноименное общественное движение, чтобы всеми доступными методами донести до людей свою гражданскую позицию. Первой ласточкой собственного музыкального проекта девушек стала съемка дебютного видеоклипа группы на песню «Город счастья», режиссером которого выступил Юрий Бакун.

Право на любовь стало лейтмотивом первого клипа группы, цель которого – обратить внимание и постепенно избавлять общество от различных предрассудков, связанных с любовными отношениями. Девушки решили показать, что любовь в любом ее проявлении имеет право на жизнь и не имеет никакого значения, между кем вспыхивают чувства: между парнем и девушкой, девушкой и девушкой, парнем и парнем, ведь именно любовь является истинной ценностью. Специально для этого сняться в клипе были приглашены реальные влюбленные гетеро-, гей- и лесби-пары.

«К сожалению, в современном мире любовь часто уходит на второй план и постепенно утрачивает свою ценность. Люди находятся во власти предрассудков и стереотипов, которые навязывает им общественное мнение, а нетерпимость и агрессия общества зачастую и разрушают это светлое чувство – любовь. Любыми доступными нам методами мы хотим донести до людей, что именно любовь стоит во главе всего, и она тоже нуждается в защите», - рассказывают Рита и Алена.