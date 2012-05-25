Хаматова и Водянова сыграют возлюбленных Маяковского

Топ-модель Наталья Водянова продолжает кинокарьеру. В прошлом году на экраны вышел фильм «Прекрасная дама» режиссера Гленио Бондера с Наташей в главной роли. Теперь топ-модель обратила внимание на отечественный кинематограф. Водянова приглашена на роль возлюбленной Владимира Маяковского в новом баойпике о поэте.

О подготовке к съемкам нового фильма сообщил накануне режиссер и продюсер Александр Шейн. Он уточнил, что задумал не байопик в традиционном смысле, фильм «не про великого человека, а про борьбу души», и надеется рассказать волнующую лично его историю, снабдив ее подробностями про любовь и шпионов.

С исполнителем главной роли кинематографист пока не определился. «Хочется, чтобы это было абсолютно свежее, новое лицо. Сергей Безруков точно играть его не будет!» — подчеркнул Шейн.

Наталье Водяновой предложена роль Татьяны Яковлевой. А в роли Лили Брик Шейн видит свою супругу, известную актрису Чулпан Хаматову. Последняя выступает в качестве продюсера проекта, но когда речь зашла о роли Брик, начала колебаться.



«Лет шесть назад я пребывала в жутчайшем профессиональном кризисе, задыхалась, находясь в безвоздушном пространстве, меня не удовлетворяло ничего из того, в чем мне предлагалось поучаствовать. И вдруг в руки попал сценарий Александра Шейна и Аркадия Ваксберга о жизни Маяковского. И я поняла, что об этом проекте мечтала всю жизнь. Началось погружение в материал, мы так яростно с Сашей Шейном обсуждали материал, так часто встречались и меняли все в нем, что не заметили, как стали жить вместе, а два года назад у нас родилась дочь…» — рассказала на пресс-конференции Чулпан.

«Я обожаю эту эпоху — начало XX века, мой любимый поэт — Цветаева. И сегодня я уже в силу возраста и пережитого опыта подошла к такому состоянию, что мне — уж извините за наглость — есть что сказать, — добавила актриса. — Эпоха Маяковского созвучна сегодняшнему времени. В последнее время в нашем обществе происходят события, которые меня как гражданина не могут не волновать. В этом проекте я наконец смогу сказать и показать все, что думаю о политике, власти, художнике…»

