Илья Резник сыграет свадьбу с гражданской женой

Мещанский районный суд города Москвы вынес окончательное решение по делу о разводе известного композитора Ильи Резника и его бывшей жены, узбекской танцовщицы Муниры Резник.



Очередное заседание, на котором рассматривалась жалоба экс-супруги о незаконности вынесенного ранее решения, наконец поставило жирную точку в официальных отношениях экс-супругов.





- Я поздравляю Илью Рахмиэлевича с тем, что теперь он официально холостой человек и может хоть завтра идти подавать заявление в ЗАГС, - рассказал Life News адвокат Резника Сергей Жорин. - Мы рады, что у бывшей жены Ильи не получилось затянуть этот бракоразводный процесс.



62-летний поэт-песенник намерен уже в ближайшие дни связать себя законными узами брака со своей гражданской женой Ириной, с которой прожил уже более десяти лет. Правда, устраивать пышных торжеств будущие законные супруги не собираются.



- Как только получим документы о разводе, мы с Ирой сразу же пойдем подавать заявление в ЗАГС и распишемся, а после выпьем по бокалу шампанского вместе с близкими и родными дома или в каком-нибудь уютном ресторанчике, - поделился с Life News Илья Резник. - Скоро у нас юбилей совместной жизни - пятнадцать лет, тогда и устроим гулянья.





Весь последний год бывшая жена Резника Мунира Аргумбаева не давала его семье покоя, настаивая на том, что решение суда о разводе, принятое заочно без ее присутствия, было незаконным.



Помимо этого женщина неоднократно просила суд обязать Илью Рахмиэлевича выплачивать ей и сыну алименты до конца жизни, так как сама Мунира имеет проблемы со здоровьем и не может себя нормально обеспечивать.



Сейчас Мунира Аргумбаева живет в Москве у друзей. Адвокатов экс-супруге известного композитора любезно предоставила примадонна российской эстрады Алла Пугачева, с которой у Резника в последнее время были натянутые отношения.



По мнению адвоката поэта-песенника Сергея Жорина, у бывшей жены Резника больше нет оснований для очередного обжалования вынесенного решения суда.

