Яна Соломко намекнула, что у нее любовь с Максом Чмерковским

Не успела Яна Соломко вчера, 24 мая, появиться в эфире пост-шоу Холостяк 2, как уже начали ходить слухи о том, что украинская певица все-таки закрутила роман с Максом Чмерковским.

Слухи начали ходить после неоднозначного признания самой Яны Соломко. Девушка не стала отвечать на все провокационные вопросы ведущей пост-шоу Холостяк 2 Анфисы Чеховой, она просто заявила: "Я влюблена".



У нее сразу начали спрашивать о Максиме Чмерковском (главный герой первого сезона шоу Холостяк – IVONA), но певица решила не давать точный ответ. На все вопросы об избраннике, Соломко лишь загадочно улыбалась и говорила, что у кого-то чувства проходит, а у кого-то переходят на новый уровень.



В конце пост-шоу Чехова заявила, что через неделю в эфире программы появится сразу два холостяка – Романов и Чмерковский, также у зрителей будет возможность узнать, как сложилась судьба Лены Рясновой и тайного возлюбленного Яны Соломко.



Напомним, 24 мая у зрителей была возможность увидеть последний эпизод шоу Холостяк 2. Победительницей проекта стала Елена, которая действительно полюбила принца Френсиса и была готова стать его законной супругой.