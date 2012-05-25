Элтон Джон госпитализирован с острой инфекцией

Знаменитый певец был в срочном порядке доставлен в клинику в Лос-Анджелесе в среду. Из-за болезни певец отменил 4 концерта в США.



Британский исполнитель Элтон Джон попал в госпиталь в Лос-Анджелесе с серьезной дыхательной инфекцией в среду, 23 мая. Специалисты провели ряд анализов и тестов и рекомендовали знаменитому пациенту полный покой.



Из-за плохого самочувствия 64-летний певец был вынужден отменить ряд своих выступлений в Лас-Вегасе и взять себе незапланированный отпуск на ближайщую неделю.



- Мне очень неприятно то, что я не смогу отыграть целых четыре концерта в зале «Колизей» в отеле Caesars Palace. Надеюсь, что я смогу восполнить этот пробел и вернуться в октябре, - рассказал Элтон Джон.



После всех необходимых процедур медики отпустили знаменитость домой, однако ему еще предстоит курс лечения антибиотиками.



- Мне так жаль, что я не смогу быть со своими фанатами, - добавил прославленный музыкант.

