Гайтана в финале Евровидение-2012 выступит под номером 25

Украинская певица Гайтана прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2012", который состоится завтра, 26 мая.

В финале певица выступит под номером 25 с песней собственного сочинения Be My Guest.

Всего в финале конкурса выступит двадцать шесть стран-участниц. Полный список стран-конкурсантов, финалистов "Евровидения 2012": Великобритания; Венгрия; Албания; Литва; Босния; Россия; Исландия; Кипр; Франция; Италия; Эстония; Норвегия; Азербайджан; Румыния; Дания; Греция; Швеция; Турция; Испания; Германия; Мальта; Македонии; Ирландия Сербия; Украина; Молдавия.