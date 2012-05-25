Лиза Боярская выходит из декрета

Поклонники Елизаветы Боярской застыли в ожидании. Дело в том, что сегодня известная актриса впервые выйдет на театральные подмостки после рождения первенца. Молодая мамочка сыграет в спектакле Льва Додина "Жизнь и судьба" по роману Василия Гроссмана.

Елизавета сыграет в спектакле, который будет представлен сегодня в Театре Европы, роль Жени Шапошниковой. Таблоиды напоминают, что в декретный отпуск Боярская ушла в феврале. А 7 апреля у актрисы родился сынишка Андрей.

Звезда уже сообщила журналистам, что чувствует себя хорошо, малыш здоров и в отсутствие мамы и папы с ним с удовольствием нянчатся бабушки. Напомним, супруг знаменитости актер Максим Матвеев вернулся в Москву почти сразу после появления сына на свет. Как известно, парень играет в столичном театре имени Чехова. А Боярская не раз подчеркивала, что они с супругом уже привыкли жить на два города, и в этом нет ничего страшного.

Как уточняет издание gazeta.spb.ru, впервые Боярская вышла в свет на прошлой неделе. Девушка побывала на презентации выставки "Актерские династии. Боярские" в музее-квартире Самойловых, затем приняла участие в благотворительной акции "Счастье детям" в помощь недоношенным младенцам.



"Каждый год рождаются тысячи таких детишек, которые нуждаются в особой заботе и уходе. Самое главное, что современная медицина позволяет помочь им вырасти здоровыми и полноценными, так что те, кто окружает такого ребенка, не должны упустить момент", — заметила Лиза.

По данным прессы, сейчас у знаменитости множество планов.



Через пару месяцев она намерена начать съемки в новом фильме. А в конце сентября МДТ откроет новый сезон премьерой спектакля "Коварство и любовь" по одноименной пьесе Шиллера, в котором актрисе досталась роль Луизы.

