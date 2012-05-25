Дочь Стаса Михайлова будет учится в Лондоне

Самый востребованный ныне певец страны Стас Михайлов, посоветовавшись с упругой Инной, решил отправить свою приемную дочь Еву за рубеж. Со следующего года 13-летняя девочка начнет учиться в частной английской школе-пансионе Ardingly College. Заведение, основанное еще в 1858 году, находится в 45 минутах езды от Лондона и расположено на территории в 230 акров. Средняя стоимость обучения в школе составляет 25 тысяч фунтов стерлингов в год.

Ева – дочь Инны от предыдущего брака с футболистом Андреем Канчельскисом.