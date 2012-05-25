Чмерковский летит в Киев на встречу с Френсисом

В понедельник, 28 мая, Максим Чмерковский прилетит в Киев, чтобы принять участие в съемках последнего пост-шоу проекта Холостяк 2, на котором будут расставлены все точки над "і".

Герой первого сезона расскажет, что произошло в его жизни за последний год и, возможно, даст советы Френсису Мэтью.

В украинскую столицу Максим Чмерковский традиционно прилетит в компании младшего брата и проведет в Киеве три дня. На этот раз он планирует остановиться не в гостинице, а в апартаментах – таким образом, Максим надеется избежать повышенного внимания со стороны папарацци, которым сопровождали его предыдущие визиты.