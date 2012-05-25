Певица Зара впервые показала маленького сына

Российская певица Зара впервые показала фото своего второго сыночка, которого она родила в начале апреля 2012 года.

Напомним, в начале апреля певица Зара порадовала своего супруга вторым сыном, а уже через 2 недели артистка выступила на светском мероприятии. Правда, сразу после концерта звездная мама поспешила вернуться к малышу. Приступить к работе по-настоящему звезда пока не планирует. Первому сыну Зары – Даниилу – в мае исполнилось 2 годика.

А показать новорожденного певица решила обычным для знаменитостей способом – на обложке нового выпуска журнала ОК!