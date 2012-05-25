Кудрявцева готовит Лазареву ужины

41-летняя телеведущая Лера Кудрявцева хоть и уверена, что путь к сердцу ее избранника, 29-летнего Сергея Лазарева, лежит не через желудок, но считает, что периодически не лишнее радовать своего ненаглядного аппетитными ужинами: Отношения мужчины и женщины намного сложнее, чем кулинарные рецепты. Но время от времени радовать любимого вкусненькими сюрпризами обязательно нужно.

Кудрявцева признается, что готовит просто, но вкусно: Овощное рагу, например. Или суп-рассольник с сыром и томатной пастой, с соусом, специями. Могу хорошо приготовить курочку со шпинатом. Но это все-таки больше исключение, чем правило — времени и сил на готовку практически не остается.

Чаще всего Лера и Сергей только завтракают дома, остальное время питаются в кафе и ресторанах. Телезвезда советует не отказывать себе в удовольствии проводить вечера в ресторанах: Вы не только развеетесь и отдохнете, но и сможете взять на заметку новые оригинальные рецепты.

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