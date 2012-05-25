Николь Кидман: Я продолжаю сниматься, несмотря на возраст

Николь Кидман прилетала в Канны два дня назад. В новой картине актриса сыграла роль стилиста, увлеченного перепиской с заключенным Хиллари Ван Веттером, которого приговорили к смертной казни за убийство шерифа. Однако героиня Кидман понимает, что ее приятель по переписке осужден без особых оснований. Она пытается вытащить мужчину, попутно соблазняя брата (Зак Эфрон) журналиста, расследующего дело Ван Веттера.

На пресс-конференции звезда сразу же заявила, что давно мечтала поработать с Дэниелсом:"Мне хотелось понять, на что я способна в его руках. Я хочу пробовать и искать в разных направлениях, и я даже готова к поражениям. Но мной движет прежде всего любопытство".

И несколько неожиданно добавила: "Именно в силу любопытства я до сих пор продолжаю сниматься, несмотря на возраст".