Программу Баскова "Брачное агентство" закрывают!

Золотой голос Николай Басков пока оставляет полномочия главного свата России – его программу "Брачное агентство" временно закрывают – "на лето", как обещает руководство канала. "Но в студиях уверенно говорят, что певец не оправдал ожидания и оказался плохим сватом", – сообщает eg.ru.

Ставка, сделанная на то, что программа составит конкуренцию рейтинговому шоу "Давай поженимся", себя не оправдала. Та же идея, только в другой обертке. А когда из проекта Баскова ушла Анна Семенович, Андрей Малахов как в воду глядел: "Коля, задуматься надо!".

Однако есть и другие версии, почему проект временно прекратили снимать.

Первая – проблемы с брюшной полостью у Николая (недавно звезде удалили гнойный аппендицит). Вторая – певец расстроил зрительниц новым клипом "Странник", недвусмысленно говорящем о мужской любви. Отныне женская половина аудитории отказалась верить свату Баскову, который к тому же еще и заядлый холостяк.