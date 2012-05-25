Холостяк Френсис влюбился в Елену Ряснову на Мальдивах

Победительница шоу Холостяк 2 – Лена – с первого дня очаровала Френсиса своей рассудительность и естественной красотой, но окончательный выбор он сделал после совместного отдыха с ней на Мальдивах.



Парочка круглосуточно целовалась, купалась в лазурных водах океана и общалась на жизненные темы. Видимо, этот день и стал решающим в их отношениях.



И если после романтического уикенда принц еще позволял себе размышлять над тем, кто победит в шоу Холостяк 2, то после знакомства Елены Рясновой с его семьей, сомнений не осталось. Сердце Френсиса Метью Романова – представителя знатного рода – досталось украинке Лене из Запорожья, которая очень хотела, чтобы его выбор остановился на ней.

Напомним, Холостяк – это телевизионный проект, в котором 25 девушек и один главный герой пытаются построить любовь. Каждую неделю шоу покидает несколько девушек, не получивших розу от Холостяка, которую он выдает участнице после свидания с ней.