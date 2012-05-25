Маша Распутина в свои 48 беременна?!

В Сети появились слухи о том, что российская певица – Маша Распутина – беременна. Так ли это? Представители пресс-службы звезды не говорят. Ясно одно, что дыма без огня не бывает.

13 мая Маша Распутина отметила свое 48-летие. Сразу после праздника в интернете начали появляться слухи о том, что в семье певицы скоро будет пополнение.

Виктор Евстафьевич, муж и директор Распутиной, не стал ни подтверждать эти слухи, ни опровергать их, а лишь отметил, что после того, как его супруга по собственной воле прекратила свою гастрольную деятельность и пришла к Богу, она стала прекрасной матерью и женой. Так что, если у них появиться еще один совместный ребенок, супруг будет этому только рад.

Кстати, у певицы уже есть взрослая дочка Лида, с которой у Маши Распутиной очень непростые отношения, а также 11-летняя дочь Мария, в которой артистка души не чает.