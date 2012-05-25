Дети Бритни Спирс едва не разнесли ресторан

Неуправляемые дети – вот с чем пришлось столкнуться Бритни спирс, в процессе воспитания своих сыновей. Так, певица вместе с 6-летнем Шоном и 5-летнем Джейденом, отправились на обед в ресторан, который вскоре чуть не был разрушен маленькими шкодниками. Джейден так разошелся, что вокруг летало все: от тарелок, до стульев. Сама Бритни не знала, как угомонить ребенка.

На помощь звезде пришел официант. Он так ловко заговорил зубы малышу, что тот и думать забыл о желании сравнять ресторан с землей. Спирс была настолько благодарна официанту за помощь с ребенком, что оставила на чай 300 долларов, автографы и миллионы благодарностей.