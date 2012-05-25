Ким Кардашьян страстно целовалась перед камерами

Роман Ким Кардашян и рэпера Кани Уэста развивается крайне быстро. Так, не успела Ким подать на развод с Крисом Хамфисом, как тут же приняла предложение руки и сердца от Кани.

Недавно папарацци удалось поймать парочку во время страстного поцелуя, чего раньше Кани и Ким не допускали. В Каннах влюбленные не сдержали эмоций и предались страстному поцелую не смотря на сотни направленных в их сторону объективов. Так, этот поцелуй стал их первым публичным проявлением любви.

Напомним, не смотря на принятое Ким предложение, со свадьбой звездная пара не торопится. Сейчас звезда реалити-шоу занимается разводом с экс-супругом, а певец терпеливо ждет возлюбленную, чтобы повести ее к алтарю и наконец-то узаконить их отношения.