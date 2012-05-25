Беременная Ваенга закатила скандал папарацци

На днях певица приехала но один из концертов в качестве гостьи. Недавняя история с папарацци научила Ваенгу быть начеку. Как только артистка со своей помощницей вышла из "Инфинити", она тут же огляделась, увидела направленные на себя фотоаппараты и стала кричать.

- Вы кто такие???? Меня снимать нельзя!!!

- Вообще-то это улица, общественное место, поэтому можно, - попыталась возразить одна из снимавших.

- Я вам дам общественное место!!! Всех засужу!!! Все под суд пойдете!!! Видите, в каком я положении!!! - бушевала звезда.

- Да уже вся страна видела...

Но эти слова Ваенга уже не слышала. Она вошла в концертный зал, прошла на свое место в 17 ряду и дослушала концерт до конца.