Знаменитая балерина считает, что хуже переедания может быть только голодание. По ее мнению не стоит бросаться в крайности, ведь существуют другие, более гуманные методы. Сама Анастасия считает гарантом красоты своего тела успешную карьеру в балете. Желая добиться чего-либо, стоит приготовиться к некоторым жертвам. В ее профессии поддержание веса на определенном уровне является неукоснительным условием, поэтому следовать ему балерине приходится едва ли не на подсознательном уровне. Вместе с тем, диета Анастасии Волочковой – понятие более чем абстрактное. Она ограничивает не ассортимент продуктов, входящих в рацион, а величину порций (по мнению Анастасии, можно съесть и конфету, но учесть ее калорийность стоит обязательно).

Наша героиня еще с начала своей карьеры поняла, что мясная пища тяжела для ее желудка, и танцевать после нее достаточно трудно. Именно это и привело Анастасию к отказу от мяса – она предпочитает овощные котлеты, а также фрукты, сырые овощи, зелень, рис, отварную свеклу и сыр. В японской кухне она отдает предпочтение сашими (это блюдо готовят из сырой свежей рыбы).