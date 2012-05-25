Жанна Фриске готовится к свадьбе

Слухи о скорой свадьбе Жанны Фриске ходят уже давно. В мужья ей прочили хоккеиста Александра Овечкина, певца Александра Серова, фигуриста Виталия Новикова и не только.

С нынешним бойфрендом, телеведущим Дмитрием Шепелевым, Жанна официально в своей романтической связи не признается.

Что же певица действительно готовиться к свадьбе… Но только не к своей. Венчание будет не у самой Фриске, а ее у ее подопечных, героев реалити-шоу «Каникулы в Мексике»-2 на телеканале MTV.

Паша и Яна познакомились на реалити, полюбили друг друга и решили пожениться. Жанна, которая относится к героям проекта почти как к родным детям, была растрогана и решила помочь организовать свадьбу. Мексиканский священник проведет обряд венчания в католическом храме. Кто знает, возможно, эта романтическая церемония пробудит и в самой Жанне желание наконец выйти замуж!