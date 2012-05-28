Юлия Волкова любит Яну

В начале мая Яна Рудковская раскритиковала экс-солистку t.A.T.u. Беседуя с ведущими LOVE RADIO, Яна Рудковская неожиданно в резкой форме высказалась в отношении бывшей участницы группы t.A.T.u Лены Катиной. «Мне нравятся фактурные, красивые люди, яркие, запоминающиеся. Вот эти среднячки, они же проходят мимо! И Лена внешне джагу-джагу не может дать. Ни внутренне, ни внешне, ни своими песнями», - неожиданно заявила Яна Рудковская, отвечая на один из вопросов ведущего LOVE RADIO. Многие решили, что Яна завидует Лене Катиной, а может это банальная ревность?

Яна не раз признавалась в своей симпатии ко второй татушке Юле Волковой, считая её яркой, привлекательной, сексапильной и харизматичной девушкой. На днях Юля призналась в любви к Яне. На вопросы поклонников о Лене Катиной Юля прямолинейно ответила: «Я не скучаю по Лене и не горю желанием увидеться с ней, потому что я больше не люблю её. Почему на мне поставили клеймо «Лена», у меня другая любовь, другая девушка, которую я люблю, её зовут Яна». Ещё в 2008 году Юля Волкова умышлено порезала себе руку в нескольких местах.