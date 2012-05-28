Актриса Кира Найтли выходит замуж

Британская актриса Кира Найтли обручилась с возлюбленным, клавишником группы Klaxons Джеймсом Райтоном, сообщила официальный представитель артистки Сара Кин.

Кин сообщила представителям СМИ лишь то, что Найтли и ее бойфренд собираются пожениться, однако она не назвала ни даты, ни места проведения предстоящей свадьбы. Сама актриса пока не прокомментировала известие о будущем бракосочетании.

Кира Найтли начала встречаться с участником Klaxons в 2011 году. До Райтона бойфрендом Найтли был актер Руперт Френд, с которым она познакомилась на съемках картины "Гордость и предубеждение" в 2005 году. Пара распалась в 2010 году

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