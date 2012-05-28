Алина Гросу поругалась со своим парнем

Мало кто знает, что помимо работы у юной Алины Гросу есть и личная жизнь, и любимый парень. Точнее, был любимый парень. Так, 16-летняя украинская певица рассталась с бойфрендом – ровесником-англичанином Томом, с которым они познакомились в 2009 году во время отдыха на Кипре.

"Ужасно не люблю слухи и сплетни! Особенно когда расстаешься с любимыми людьми из-за них!" – написала Алина на своей странице в социальной сети. Что именно произошло в отношениях девушки с возлюбленным не известно. Возможно слухи, о которых написала певица, о ее романе с Виталием Козловским, либо что-то, о чем мы не знаем про недавнюю работу с внуком Аллы Пугачевой Никитой Престняковым. Так или иначе, пока что Алина приходит в себя после разрыва и пока что комментировать свою личную жизнь не намеренна.