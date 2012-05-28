Голливудская актриса Энн Хэтэуэй на грани анорексии

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй совсем недавно рассталась с длинными шикарными волосами ради роли проститутки Фантины, героини романа Виктора Гюго "Отверженные". Но на этом жертвы не закончились – после того, как Энн лишилась шикарных локонов, она начала усиленно худеть, чтобы добиться полного сходства со своим персонажем.

Представители звезды утверждают, что девушка потребляет только 500 калорий в день (при норме в 2000 калорий), чем доводит себя до полного измождения. Помимо этого, Энн занимается спортом по два часа пять дней в неделю. Результат такого строго распорядка могли видеть посетители лос-анджелесского аэропорта, куда прибыла звезда. Маленькая белая майка не скрывала экстремальной худобы рук и шеи, а похудевшее лицо было скрыто за большими солнечными очками.