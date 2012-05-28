Актриса Ирина Алферова в Одессе сломала ногу

Народная артистка России Ирина Алферова травмировала ногу во время своего выступления в Одессе. Неприятная ситуация, свидетелем которой стал корреспондент «Сегодня», произошла вчера в Театре юного зрителя во время спектакля «Чайка». 61-летняя артистка, читая диалог, споткнулась и упала прямо на сцене. После этого актриса поднялась и продолжила речь.

Через 10 минут наступил антракт, за время которого к театру подъехала скорая. Медики оказали Алферовой первую помощь, наложив шину на левую ногу.

После перерыва Иосиф Райхельгауз, руководитель театра «Школа современной пьесы», актрисой которого является Алферова, заявил публике, что артистка сломала ногу. «Мы думали, продолжать спектакль или нет, но Ирина Ивановна решила доиграть свою роль», — сказал режиссер. Это мужественное решение вызвало у зрителей бурю оваций.

«Я восхищаюсь этой женщиной! Она достойна называться звездой. Далеко не каждый актер согласится на такое», — поделилась впечатлениями Мария Антонова. Вторую часть постановки Алферова отыграла в инвалидном кресле, в отдельных эпизодах передвигаясь по сцене на одной ноге. Уже в больнице, куда актрису отвезли после представления, врачи поставили ей диагноз: перелом малой берцовой кости.