Певица Lady GaGa отменила свой концерт в Джакарте

Несколько дней назад против концерта Lady GaGa в Джакарте выступил Фронт защитников ислама (FPI), который назвал певицу "посланцем дьявола". Представители FPI пригрозили "хаосом" в случае, если выступление все-таки состоится.

Сама певица 26 мая прокомментировала происходящее одной фразой в своем твиттере: "В ненависти нет ничего Святого". Микроблог Lady GaGa читают более 24 миллионов человек.

Организаторы шоу заявили, что местные власти не запрещали мероприятиеи даже наоборот пообещали Lady GaGa свою поддержку. Однако, у организаторов возникли серьезные опасения по вопросам безопасности - в первую очередь это касается безопасности зрителей, которые должны были прийти на концерт.

Около 90 процентов населения Индонезии составляют мусульмане. На шоу Lady GaGa в Джакарте было продано около 50 тысяч билетов. Ранее концерты певицы уже были поводом для протестов на религиозной почве на Филиппинах и в Южной Корее, однако к отмене концертов это не приводило.