Рианна вновь удивила прической

Красотка Рири, похоже, никогда не прекратит экспериментировать со своей внешностью. На этот раз 24-летняя певица удивила своих поклонников дредами.

С новой прической Риаана появилась на популярном талант-шоу American Idol. А ведь еще совсем недавно она выстригла себе волосы на виске и каталась в таком виде в метро Нью-Йорка. Но, похоже, что этого ей было мало.

Как выяснилось позже, певица с 14 лет хотела сделать себе подобную прическу, но вначале ей запрещала мать, а затем просто было не до этого. Так что теперь Рири наконец-то исполнила свою детскую мечту. Как быстро ей надоест новый имидж, остается только догадываться.