Алла Пугачева нажила себе много врагов

По мнению тележурналиста Артура Гаспаряна, список самых непримиримых врагов Аллы Пугачевой состоит из пяти певиц: Софии Ротару, Ларисы Долиной, Лолиты, Маши Распутиной и Ирины Аллегровой.

Прохладные отношения Примадонны и Ротару – не секрет уже многие десятилетия. Их называли двумя соперницами. Считается, что легенды эстрады друг друга на дух не переносят. Даже если и так, но это не помешало им принять решение о сотрудничестве в рамках музыкального фестиваля "Крым Мьюзик Фест". Напомним, этот проект Аллы Борисовны Крутой назвал копией своей "Новой волны" и рассорился с Примадонной.

Певица Лолита Милявская обиделась на Пугачеву за то, что та якобы отказалась быть ее свидетельницей на свадьбе. По сведениям СМИ, дело дошло до того, что певица совсем не разговаривает с Примадонной. Может, и так, но на шоу Аллы Борисовны "Фактор А" обе звезды прекрасно ладят.

Чем же, по мнению Артура Гаспаряна, провинились перед Примадонной Распутина, Долина и Аллегрова? Лариса Долина угодила в список врагов Примадонны, так как в своем интервью якобы посоветовала Алле Борисовне идти на пенсию. Маша Распутина стала врагом Примадонны после того, как спела дуэтом с Филиппом Киркоровым, который к тому времени уже давно не был супругом Аллы Борисовны. Что же касается Ирины Аллегровой, то, по мнению тележурналиста, Императрица отечественного шоу-бизнеса стала врагом Пугачевой после того, как Примадонна публично покритиковала ее вокальные данные.