Гайтану 15-е место на Евровидении не печалит!

Участница конкурса "Евровидение-2012" от Украины заняла 15-е место. Однако Гайтана это провалом не считает. Несмотря на 15-е место, Гайтана не расстраивается. Певица уверена, что выступила достойно.

После финала "Евровидения-2012" на своей страничке в Facebook Гайтана написала: "Так все быстро закончилось, а мы только разогрелись. Спасибо всем за теплые слова! Это придает сил))) Let the music play". "Я получила много удовольствия от участия, конкурсы - штука непростая, но заводная! Для меня это стало прекрасным опытом: есть над чем подумать и есть над чем работать!" — рассказала артистка.

"Как по мне, Гайтана очень достойно выступила, — отметил Валид Арфуш, замгендиректора Национальной телекомпании Украины, — трагедии из своего 15-го места она точно делать не будет. А вообще шансов на победу у нас было мало, ведь какие были прекрасные в этом году представительницы от России. Лично я, 20 эсэмэсок отправил за "Бурановских бабушек" и на месте шведки Лорин отдал бы им свою победу".

Также ничего позорного в том, что Украина заняла 15-е место не видит и гендиректор "Первого национального" Егор Бенкендорф: "Это еще хорошо, ведь всего было 42 страны-участницы. Мы вообще могли в финал не выйти, а 15-е место — достойный результат".

Интересно, что украинскую конкурсантку поздравили и серебряные призерши конкурса — "Бурановские бабушки". Они подарили Гайтане настойку на травах и красивый платок.