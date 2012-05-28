Дочка подарила Маше Ефросининой глиняную собачку

25 мая Маша Ефросинина отпраздновала день рождения. В свой 33-й день рождения ведущая приехала на работу, а вечер провела с семьей и близкими. Самым приятным для Маши стало поздравление дочери.

- Нана подарила мне открытку, в которой написала: "Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем рождения! И с окончанием учебного года тебя!". И вручила мне глиняную игрушку, которую сделала своими руками. Нана уже четыре недели, как ходит на гончарство - результатом этих занятий стали 54 "коника", ни один из них не утерян. Ищем места, куда можно их поставить. Когда я поблагодарила доченьку за подаренную мне лошадку, Нанушка очень серьезным тоном сказала, что на самом деле, она лепила для меня не лошадь, а нашу собаку (смеется).