Виктория Боня рассказала о своей диете

Виктория Боня раскрыла все секреты своей послеродовой диеты.

Молодая мама Виктория Боня знает, что заниматься спортом можно начинать только спустя 2 месяца после родов и очень аккуратно. На днях в Твиттере звезда поделилась рецептом своего похудения: "Мое время пришло! Вчера я начала заниматься спортом, впервые после родов:) мой вес уже 55 кг. Еще чуток, и я словно не поправлялась на 18 кг! Бег на голодный желудок, 30 минут каждый день! А потом сразу завтрак:) и все!"

Помимо занятий спортом, особое внимание Боня уделяет питанию. "Яйцо (желательно один белок, без желтка), овощи, куры, мясо, рыбу без ограничения!" - рекомендует Виктория тем, кто хочет правильно питаться и сбросить лишний вес.

"Диета от моего тренера, для тех кто хочет заниматься и худеть:) углеводы в первой половине дня 2 раза в неделю! Хлеб - нет! Все как можно меньшей жирности - молоко кефиры и.т.д. Сладкое - нет! Жареное - нет! Запеченное и отварное только! Никаких картошек жареных и шашлыков и.т.д.! По возможности - рыба, морепродукты. Мясо - тоже нет! Такая еда для начала. Будешь летать! - рассказала Виктория Боня. - Мне программу составляет тренер из Америки! С его помощью жирные американцы становятся спортивными".