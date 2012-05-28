Мэрилину Мэнсону стало плохо в Москве

За двое суток, что Мерилин Мэнсон находился в российской столице, он вышел из гостиничного номера лишь один раз - на концертную площадку. Популярный певец почувствовал себя плохо еще во время перелета в Москву. Сперва он все списывал на недосып, но по прибытии в Белокаменную лучше себя не почувствовал.

- Еду артист заказывал прямо в номер, - рассказали Life Showbiz администраторы отеля. - К слову, кушал он как-то неохотно - к некоторым из блюд, что мы подавали, он так и не притронулся.

Из-за плохого самочувствия певец отказался от экскурсии по Красной площади и Кремлю. Между тем 43-летний артист в течение месяца планировал весь маршрут и даже заказал личного гида.

- Мы не стали полностью отменять прогулку, просто сократили количество достопримечательностей, которые нужно посетить - музыканты Мэнсона отправились на экскурсию без своего лидера, - поделились с Life Showbiz российские менеджеры артиста.