«Бурановские бабушки» запишут альбом

«Бурановские бабушки», которые завоевали любовь по всему миру, не собираются уходить со сцены. Совсем скоро пенсионерки из Удмуртии, занявшие второе место на международном конкурсе «Евровидение», выпустят собственную пластинку. Наставником и главным помощником в столь нелегком деле станет продюсер пожилых певиц - Виктор Дробыш.

Виктор Яковлевич нашел ключик к сердцам наших бабушек, им очень нравится работать с ним, - поделилась с Life Showbiz помощница конкурсанток Мария. - Надо только написать аранжировки, думаю, с этим проблем у Дробыша не возникнет.

Услышать Party for everybody в живую мечтают поклонники пенсионерок по всему миру - бабушек уже пригласили в ряд стран с гастролями. Но старушки в мировое турне пока не собираются, для начала коллектив из Удмуртии намерен записать несколько хитов, которыми смогут порадовать публику.