В официальной фан-зоне Евро-2012 выступит Taboo из Black Eyed Peas

Впервые в Украине, 26 июня в официальной фан-зоне Евро-2012 на Майдане Незалежности свое знаменитое шоу представит участник и один из основателей легендарной группы «Black Eyed Peas» - Taboo. В рамках популярного во всем мире «DJ Show by Taboo» хип-хоп артист исполнит хиты группы «Black Eyed Peas» и презентует свой dj-set. Знаменитое шоу уже увидели Лондон, Париж, Бангкок, Шанхай, Сингапур, Тенерифе, Канны, Стокгольм, Майами, а теперь его смогут увидеть киевляне и футбольные фанаты со всего мира.



На одной сцене с Taboo выступят московский электропоп-проект Антона Севидова Tesla Boy, киевская группа GORCHITZA в обновленном составе и группа Awesomatic.

Taboo – настоящее имя Хайме Луис Гомес (родился 14 июля, 1975 года) – американский рэпер, актер, и певец, больше известен как участник хип-хоп группы Black Eyed Peas. «Мультиплатиновый американский хип-хоп артист» - так артист пишет о себе на официальной страничке в Facebook.