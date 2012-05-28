Полуфиналистка "Голоса країни" Наталия Гордиенко снимает первый клип

Полуфиналистка первого сезона шоу «Голос країни» на канале 1 +1 Наталья Гордиенко сняла дебютный клип. Только попав в ротацию на радиостанциях, ее первая песня «Киев-Гоа» стала настоящим хитом. Именно поэтому дебютное видео будет создан на эту композицию. В перерыве между съемками Наталья рассказала:

- Это мой первый и долгожданный клип. Я учусь работать с камерой. Даже не думала, что есть так много нюансов, но мне нравится. «Киев-Гоа» выбрали не случайно - мы думаем, что песня достаточно динамичная и позитивная, как раз для летнего настроения. В ней говорится о путешествии, перелет.



Режиссер видео Сергей Солодкий, несмотря на отсутствие опыта у Наташи, доволен совместной работой. Он рассказал о концепции клипа:

- По сюжету наша героиня путешествует в мире своих фантазий на Гоа. Все, что с ним происходит, на самом деле происходит в его сознании. Таким образом она пытается избежать понимание того, что она рассталась со своим парнем. Наталья - хорошая актриса, несмотря на то, что это ее первая видео работа, она быстро освоилась и органично смотрится в кадре.

Клип обещает быть ярким и позитивным. А оценить дебютную видео работу Натальи Гордиенко «Киев-Гоа» все желающие смогут уже в конце июня.