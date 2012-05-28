Бритни Спирс сорвала первый съемочный день американского шоу Х-фактор

Не успела Бритни Спирс сесть в кресло судьи, как умудрилась сорвать первый же съемочный день американского шоу талантов Х-фактор. Ее коллеги "в предвкушении" катастрофы – дальнейшей работы с капризной звездой.

Певица Бритни Спирс, которую пригласили в судейское кресло американского шоу Х-фактор, вместе с Саймоном Коуэлом и Деми Ловато посетили первый кастинг в Техасе. Звезда явилась в коротком розовом платье и в приподнятом настроении: радостно позировала фотографам, раздавала автографы. Вроде бы, ничего не предвещало беды, пока Бритни не сорвала съемки. Так, послушав 10 исполнителей, Спирс не выдержала и покинула съемочную площадку прямо посреди выступления одного из них. Источники утверждают, что она "утомилась и решила отдохнуть".

"Такое поведение непозволительно ни для одного судьи талант-шоу, – комментирует источник из окружения Саймона Коуэлла. – Она просто встала и ушла посреди шоу! Это было неожиданно и очень непрофессионально. Съемки с участием Бритни, похоже, станут настоящей катастрофой".