Экстремальные съемки клипа Андрея Kishe

Травматичные, безумные и невероятно опасные приключения ждали съемочную группу Андрея Kishe на Маврикиевских островах, куда певец отправился снимать свою новую видеоработу. Работа над клипом проходила на побережье Индийского океана на острове Маврикий в мае.

Как признался Андрей Kishe, видеоряд снимали долго и сложно из-за местной погоды. К тому же, оказалось, что снимать серфинг очень тяжело и даже небезопасно для жизни. В ходе съемок с камерой в руках Андрей лично бросался в 3-метровые океанские волны, стесывал кулаки в кровь, получал оглушающие удары невероятной массы воды и чудом выплывал на берег.

«Несколько раз я рисковал, можно сказать, своей жизнью, когда залезал в самое пекло многотонной волны и пены, которая бросала на коралловые рифы. Специальная обувь для серфинга, которой я запасся в лучших магазинах Киева, разлетелась в лохмотья буквально за считанные часы в первый же день. Не только я, новичок в серфинге, но и сами наши герои, профессиональные спортсмены высокого класса, были в ссадинах и ранах. Проливали кровь ради искусства, так сказать. Здесь, конечно, очень пригодилась моя 12-летняя подготовка по плаванию, практически, спасла мне жизнь...»