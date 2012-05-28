Бодров-старший прогнал Боярскую и Матвеева из своего фильма

На роли Гутиэрэ и Ихтиандра в ремейке знаменитого советского фильма Человек-амфибия были утверждены супруги Лиза Боярская и Максим Матвеев. Съемки должны были начаться в скором времени, но произошло непредвиденное. Так, режиссер Сергей Бодров-старший предложил расширить проект и сделать его международным. Важным моментом стало то, что к съемкам решили подключить иностранных актеров.

Как результат, предложение Бодрова было принято, а Боярскую и Матвеева лишили ролей. Как на это отреагировали супруги-актеры пока не известно, как и о том, кто заменит их место. Так, на фильм возлагают большие надежды и планируют сделать его таким, чтобы ни один зритель не остался равнодушным.