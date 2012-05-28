Шарлиз Терон учится быть хорошей мамой

28 мая 2012, 17:32

 

Голливудская звезда, недавно усыновившая чернокожего мальчика по имени Джексон, поделилась свом новым опытом

"Я всегда знала, что материнство — тот опыт, которого я не стану избегать, я всегда хотела стать мамой, — рассказывает актриса. — Но при этом всегда желала именно усыновить ребенка. В восемь лет попросила маму отвести меня в детский дом, чтобы там взять братика или сестричку. Единственное, что заставляет меня сомневаться, — смогу ли я быть такой же хорошей мамой, как моя. Если мне удастся это хотя бы на десять процентов, уже хорошо. Мама всегда вдохновляла меня, давала мне смелость, поддерживала во мне уверенность, научила радоваться жизни.

Но главное даже не это. Мама никогда не играла со мной в поддавки. Воспитывала меня по принципу: я даю тебе, ты — мне. Я уважаю тебя, ты — меня. Понимаете? Не пыталась перенести на меня свои представления о прекрасном, свои надежды, свое видение мира, не пыталась из меня сделать свою копию — в миниатюре. Это то, что я хотела бы дать своему сыну...» Несмотря на то, что официально Терон сейчас свободна, она не тяготится одиночеством: «Я всегда открыта новым отношениям, но раз нет, значит, нет. И это не делает меня несчастной. Но поверьте, я не нарочно. Никогда не собиралась воспитывать ребенка без отца. Никому неохота по доброй воле жить одной и одной же растить детей. Просто так получилось..."

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