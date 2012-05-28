Повалий и Лихута прикупили в Испании футболок по 9 евро

Золотой голос Украины Таисия Повалий и ее супруг и продюсер Игорь Лихута 5 дней отдыхали в Испании. Об этом рассказал муж певицы .

— В Испании прекрасный климат. Прекрасная погода, теплое море. В этот раз, правда, недостаточно теплое, чтобы на сто процентов было уютно, но 20 градусов уже есть — можно купаться.

Из отдыха Лихута из Повалий привезли одежду и обувь: Там прекрасные товары. Ты едешь в магазин, за 9 евро можно купить классную майку, футболку, рубашку. За 3 евро — чудесное оливковое масло. 40 евро стоит суперфантастическая обувь, удобная, мягкая и очень дешевая. Я накупил себе на лето футболок, детям некоторые вещи, — рассказал муж Таисии.

По словам продюсера, они с Повалий в Испании бывают 3-4 раза в год: Нам эта страна очень нравится. Уютная, очень чистая, с прекрасными дорогами.

Между тем Лихута подчеркнул, что на курорты всегда отправляются вместе: За 19 лет никогда не отдыхали отдельно. Не понимаю отдых порознь. В работе я тоже всегда рядом — на всех концертах Таи нахожусь рядом со звукорежиссером за пультом. Так я могу видеть ее, а она — меня. Мы общаемся глазами, обмениваемся энергетикой, потому что я переживаю за нее, а она — за меня.

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