Певица Бейонсе похудела на 27 кг

Дочка певицы Бейонсе – Блу Айви – появилась на свет пять месяцев назад, и теперь новоиспеченная мамочка призналась, сколько килограммов сбросила после беременности.

Во время концерта в Атлантик-Сити знаменитость сообщила, что ей довелось изрядно попотеть, чтобы после родов привести себя в форму. "Вы не представляете, как тяжело я трудилась, - сообщила она. – Мне пришлось потерять 27 кило, я ела один латук".

Зато работа над собой принесла свои результаты – артистка великолепно смотрелась на сцене. Звезда появилась перед зрителями, как обычно, практически без всего. Так, на Бейонсе красовались яркие корсеты и шортики, больше напоминающие трусики.

Певица показывала все свои достоинства, поворачиваясь то одним боком, то другим, и демонстрируя полное отсутствие лишнего жира. Впрочем, как признается звезда, теперь она слезла со строгой диеты и позволяет себе небольшие послабления. "Сегодня я собираюсь наесться шоколаду", - сообщила она в интервью Us Weekly.

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