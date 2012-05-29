Наташа Королева не ходит на стриптиз к Тарзану

Эпатажная и скандальная, но в то же время крепкая семейная пара – Тарзан и Наташа Королева – вместе уже много лет. Как известно, их первое знакомство состоялось в ночном клубе, где Тарзан выступал в эротическом шоу.

Спустя года, будучи законным супругом российской звезды, танцор продолжает танцевать полуголым на сцене и "приставать" к женщинам. Таков его сценический образ и особенности профессии. Он неоднократно заявлял, что когда выходит на сцену, он "любит всех женщин". Не каждая женщина готова делить своего возлюбленного, а тем более смотреть, как он запускает руки к ним под кофточки. Тарзан это понимает, и дабы сохранить семью, еще в начале отношений с Наташей Королевой, запретил ей приходить к нему на выступления.

Королева достаточно эмоциональная женщина и, наверное, если бы не таков запрет супруга, не известно как бы сложились их отношения.

Отметим, паре некогда ревновать друг друга, ведь страсть в их отношениях до сих пор бьет ключом. Так, недавно в Сеть попали фотографии обнаженных супругов в пикантной позе. Наташа может не переживать, такую девушку Тарзан вряд ли на кого-то променяет.