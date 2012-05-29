Героиня сериала "Секс и Город" вышла замуж за свою подружку

46-летняя звезда комедийного сериала Секс в Большом Городе – Синтия Никсон – официально связала себя узами брака со своей избранницей Кристин Маринони.

Влюбленные встречаются уже восемь лет и совершенно не скрывают своих чувств от общественности. Актриса Синтия Никсон совершенно не стесняется своей нетрадиционной ориентации. О своей помолвке с 45-летней Кристин Маринони она сообщила еще в 2009 году, однако сама свадебная церемония постоянно откладывалась из-за съемок Синтии.

Торжественная церемония состоялась в минувшее воскресенье, 27 мая, в штате Нью-Йорк, ведь там с недавних пор узаконены однополые браки. "Невестой" была Синтия Никсон, которая для церемонии выбрала платье от Carolina Herrera, а вот Кристин облачилась в смокинг, как и положено "жениху".