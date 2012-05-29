Джастин Бибер напал на папарацци

Даже подруге Бибера, певице и актрисе Селене Гомес на этот раз не удалось предотвратить инцидент. 18-летний Бибер буквально сорвался с цепи, когда папарацци подошел слишком близко, чтобы попытаться сфотографировать его в тот момент, когда они с Селеной покидали здание торгового центра.

Полиция и карета скорой помощи прибыли на место, но не смогли застать Бибера, так как он и его подруга покинули место происшествия до прибытия властей. Согласно информации таблоида TMZ, фотограф посетил больницу и пожаловался на боли в верхней части туловища.

Настоящие причины нападения Бибера на папарацци до сих пор остаются неизвестными. Сама потасовка не обошлась без последствий и для Бибера. Молодой исполнитель, после выяснения отношений был тоже в весьма потрепанном виде.