Ани Лорак продемонстрировала отличную фигуру

В воскресенье, 27 мая, украинская поп-дива Ани Лорак выступила на главной сцене страны в честь Дня Киева. И поразила зрителей не только своим голосом, но и прекрасной фигурой.

На этот раз Ани Лорак изменила своему привычному сценическому наряду и вместо коротенького платьица облачилась в строгий белый костюм. Однако даже в нем можно было легко разглядеть стройную и соблазнительную фигуру певицы. В последнее время в прессе много ходило слухов о том, что Ани сильно поправилась после родов и никак не может вернуть себе прежнюю форму.

Подливали масла в огонь и постоянные сплетни о том, что певица разводится со своим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу. Однако на концерте, посвященном Дню Киева, Ани Лорак выглядела сногшибательно и просто светилась от счастья. Звезда доказала, что и в профессиональной, и в личной жизни у нее все хорошо.