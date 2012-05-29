Дрю Бэрримор пойдет к алтарю в спортивном от Chanel

37-летняя актриса Дрю Бэрримор наконец определилась с дизайнером свадебного платья. Им станет сам Карл Лагерфельд. Согласно последним данным, будущая миссис Копельман пойдет к алтарю в июне этого года в наряде в спортивном стиле от Chanel.

Дрю Бэрримор уже примерила белое платье этого бренда, появившись на вечере New York City Ballet Gala в белоснежном наряде из круизной коллекции Chanel.

Напомним, что Дрю не единственная звезда, которая выбрала для своей свадьбы платье от Лагерфельда. Кайзер также приложил руку к подвенечному наряду для Лили Аллен, который был вдохновлен ретроэстетикой. Драпированный подол платья изящно маскирует "беременный" живот певицы. Кстати, Дрю тоже не помешают подобные уловки, ведь актриса находится в интересном положении.