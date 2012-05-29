Яна Рудковская показала новую прическу

Блондинка Яна Рудковская предпочитает носить прямые волосы, но и ей иногда хочется попробовать что-нибудь новое. На этот раз в микроблоге продюсера появилось фото, запечатлевшее новую укладку. В комментарии к снимку Яна написала: "Как вам такая моя прическа?"

Удивительно, но в качестве новинки Яна выбрала укладку, которую не успели продемонстрировать лишь самые ленивые отечественные звезды. С аккуратно уложенными с помощью резинового ободка в стиле 60-х прическами уже появлялись и Сати Казанова, и Маша Малиновская.

Возможно, чтобы удивить поклонников, Яне стоило не просто сделать новую укладку, но еще и сменить цвет волос, как это сделала певица Вера Брежнева, превратившаяся из блондинки в брюнетку.