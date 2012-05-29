Склеп Элвиса Пресли продадут на аукционе

Мраморно-гранитный склеп, выбранный для погребения короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, продадут на аукционе «Julien's Auction House» 23-24 июля.

Усыпальница примечательна тем, что Пресли был захоронен в ней в августе 1977 года, однако уже через два месяца останки легендарного исполнителя были перемещены в его поместье Грейсленд. С тех пор белоснежный мавзолей пустует.

Желающие смогут приобрести не только само помещение, но и атрибутику, включая памятную табличку, украшения, а также возможность организовать прощальную службу в часовне кладбища «Форест Хилл».

По данным устроителей торгов, список желающих приобрести своеобразный лот насчитывает несколько сот человек. Стартовая цена склепа пока держится в секрете.