У Санты Димопулос новый ухажёр?!

Папарацци программы "Пираньи" засекли Санту Димопулос в день ее 25-летия на новом авто. Певица на черном джипе марки BMW X6 выруливала из подземного паркинга одного из домов в престижном киевском районе Печерск, где живет со своим бойфрендом – Владимиром Самсоненко.

В ГАИ "Пираньям" удалось узнать, что новый внедорожник зарегистрирован не на Санту, а на Сергея Клепчова – тренера Димопулос по фитнесу. Кстати, он, как и его звездная подопечная, также является чемпионом мира по фитнесу. Неужели их связывает нечто большее, чем изнурительные тренировки?

Сама Санта Димопулос еще недавно утверждала, что Владимир Самсоненко – любовь всей ее жизни. Пара планирует пожениться, а пока живет в гражданском браке и воспитывает сына Санты от первого брака с Андреем Джеджулой.