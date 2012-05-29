Невеста холостяка Френсиса рассказала о парне в Запорожье

Елена Ряснова прокомментировала слухи о том, что в Запорожье у нее есть жених.

«По "сводкам" посетителей форума, у меня в Запорожье есть муж, от которого я жду ребенка. Мол, видели меня с молодым человеком, который нежно поглаживал меня по спине. На самом деле, я ездила в Запорожье на майские праздники, проведывала семью, и меня, скорее всего, видели с братом или с очень близким другом (не вижу ничего зазорного в дружбе с мужчиной)﻿. Но как было написано! Мол, этот человек не богат, без титулов – "простой запорожский парень, но они любят друг друга". Когда я показала это Френсису, мы очень долго смеялись».